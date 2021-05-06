CK Enerji, Enerjik Destek Projesini devreye aldı
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CK Enerji, Enerjik Destek Projesini devreye aldı

CK Enerji, Enerjik Destek Projesini devreye aldı
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

CK Enerji, Türkiye'nin farklı illerinde hizmet veren çağrı merkezlerini ortak yönetim çatısı altında toplayan Enerjik Destek Projesini devreye aldı.

CK Enerji, Türkiye'nin farklı illerinde hizmet veren çağrı merkezlerini ortak yönetim çatısı altında toplayan Enerjik Destek Projesini devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CK Enerji, tüketicilere en iyi hizmeti sunmak ve yüksek müşteri memnuniyeti hedefiyle 7 gün 24 saat çalışan çağrı merkezlerinde yeniden yapılanmaya gitti. Hizmetlerini klasik çağrı merkezi anlayışının üzerine taşımayı amaçlayan şirket, yeni yapılanmada özellikle kadın çalışanlara öncelik verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Regülasyon Direktörü Fidan Öztürk, 540 kişilik enerjik destek ekibinde 400 kadının yer aldığını belirterek,"Çağrı merkezi hizmetlerimizin yüzde 95'i İstanbul dışında, Anadolu'daki farklı lokasyonlarda bulunuyor. Müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermenin yanı sıra Anadolu şehirlerinde istihdamın artması ve kadınların iş hayatında daha fazla rol alabilmesi adına kadın çalışanları desteklemeye büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, enerjik destek ekibinin, çağrı merkezi hizmetlerini uçtan uca takip etmenin yanı sıra kök neden analizleri ile bu hizmeti üst noktaya taşımak amacıyla oluşturulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Enerjik destek ekibimizde çağrı merkezi dışında hizmet kalitesinin ölçümlenmesi ve iyileştirilmesi için "Kalite Birimi", iş gücü planlama, koordinasyon ve izlemenin yapıldığı "Raporlama Birimi", sosyal medya, web sitesi ve mobil uygulama üzerinden gelen bildirimleri yönetmek için "Sosyal Medya Birimi" oluşturduk. Özetle tüketicilerimizin bizimle ilk temas ettiği noktada çözüm odaklı güçlü bir ekip kurduk. Ekip, müşterilerimizin yaşadığı problemleri dinleyerek çözüm önerileri sunarken sorunun ortadan kaldırılması için saha ekipleri ile anlık iletişim kuruyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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