CK Enerji, elektrik faturaları aracılığıyla verimli enerji kullanımı ipuçları verecek

Türkiye'nin üç bölgesinde, 7 ilde hizmet veren CK Enerji, kaynakların bilinçli kullanımına destek veren Enerji Okuryazarlığı Projesi'ni, elektrik faturaları ile 15 milyondan fazla tüketiciye ulaştıracak.

Türkiye'nin üç bölgesinde, 7 ilde hizmet veren CK Enerji, kaynakların bilinçli kullanımına destek veren Enerji Okuryazarlığı Projesi'ni, elektrik faturaları ile 15 milyondan fazla tüketiciye ulaştıracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CK Enerji'nin İstanbul, Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta hizmet veren üç görevli tedarik şirketi, her ay abonelerine gönderdiği elektrik faturalarında, artık verimli enerji kullanımına yönelik ipuçlarına da yer verecek.

Ayrıca elektrik faturalarına eklenen "QR Kodu" akıllı telefonlarına okutan tüketiciler, elektrikli ev aletlerinin ne kadar enerji tükettiğini gösteren tüketim hesaplama sayfasına da bağlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Regülasyon Direktörü Fidan Öztürk, sürdürülebilir bir dünya için enerji kaynaklarının bilinçli kullanımının giderek daha önemli hale geldiğini ifade etti.

Her ay tüketicilerin evine giden elektrik faturalarını da bu yönde değerlendirmek üzere yeni bir adım attıklarını kaydeden Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülke ve aile ekonomisine destek olmak hedefiyle 2018'de CK Enerji çatısı altında Enerji Okuryazarlığı Projesi başlatıldı. İstanbul Avrupa Yakası'nda görevli tedarik şirketimiz CK Enerji Boğaziçi Elektrik, Antalya, Burdur ve Isparta'da CK Enerji Akdeniz Elektrik, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta CK Enerji Çamlıbel Elektrik aracılığı ile yürüttüğümüz proje kapsamında bugüne kadar farkındalığı artırma adına önemli adımlar attık. İstanbul, Sivas ve Antalya'da Milli Eğitim Bakanlığı ve il müdürlükleri ile protokoller imzalayarak enerjinin bilinçli kullanılması ile ilgili eğitimler verdik. Elektrikli ev aletlerinin ne kadar elektrik tükettiğini gösteren 'tüketim hesaplama butonu' ile elektrik faturasındaki kalemlerin tek tek görülmesine olanak veren şeffaf fatura uygulamalarını devreye aldık. Son olarak her ay tüketicinin evine, işyerine gönderdiğimiz elektrik faturalarını, Enerji Okuryazarlığı Projesi'nde bir tasarruf aracı gibi kullanmak üzere çalışma başlattık. Haziran ayından itibaren toplam 15 milyondan fazla tüketicimize faturalarımızdaki verimlilik önerileri ile destek veriyoruz. Böylece faturalar artık sadece tüketim bilgisi değil enerjinin doğru kullanımına yönelik farkındalık da oluşturmaya katkı sağlayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu