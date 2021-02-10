CK Enerji'den Kanyon AVM'ye akülü sandalye şarj istasyonu

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in, "Hayatı Aydınlat" projesi kapsamında İstanbul Avrupa Yakası'nda kurduğu akülü sandalye şarj istasyonu sayısı 23'e ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bedensel engeli bulunan vatandaşlar için İstanbul Avrupa Yakası'ndaki farklı lokasyonlara akülü sandalye şarj istasyonu kuran CK Enerji Boğaziçi Elektrik, 23'üncü istasyonu için Kanyon Alışveriş Merkezi ile iş birliğine gitti.

Söz konusu projeyle engelli vatandaşlar akülü sandalyelerini Kanyon'un giriş kapısına kurulan istasyondan günün her saati ücretsiz şarj edebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, Kanyon'da kurulan istasyonla İstanbul Avrupa Yakası'ndaki "engelsiz hattın" uzunluğunun 130 kilometreye ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şirket olarak attığımız her adımda sürdürülebilirlik esasına göre hareket ediyoruz. Bu kapsamda kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizin tamamı yine sürdürülebilir ve kapsayıcı niteliğe sahip. Projemizin amacı engelli vatandaşlarımızın her noktaya rahatlıkla ulaşmasını sağlamak. Bu kapsamda bugüne kadar bölgemizde kurduğumuz istasyon sayısı Kanyon ile 23'ü buldu. Dünyanın mega kentleri arasında yer alan İstanbul'un Avrupa Yakası'nda mümkün olduğunca çok kişiye ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. Yeni dönemde de insanların yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere istasyon sayımızı artırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş