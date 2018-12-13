Ck Enerji'den, Gayrimenkulün Enerjisi Burdur Raporu

Elektrik perakende şirketi CK Enerji Akdeniz Elektrik, abonelerinin ikamet bilgilerini baz alarak hazırladığı Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'nun Burdur bölümünü açıkladı.

CK Enerji'den rapora ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte yaşanan gayrimenkul hareketini gözler önüne seren rapora göre, Burdur'da 2018'in ilk 9 ayında 9 bin 725 taşınma hareketi gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre taşınma hareketinde yüzde 19'luk bir artış gözlendi.

Yılın 9 ayında Burdur'da yaşanan hareketin 5 bin 534'ü ikinci el, 4 bin 191'i ise yeni binaya oldu. Her gün ortalama 16 gayrimenkulün kapısı ilk kez açıldı.

Rapora göre, ikinci elde ve yeni gayrimenkulde en fazla taşınma hareketi Burdur merkezde yaşandı. Yılın 9 ayında merkezde ikinci el gayrimenkullerde toplam 3 bin 390, yeni binalardaysa bin 951 taşınma gözlendi. Bu dönemde en hareketli ilçe ise Bucak oldu. Bucak'ta ikinci elde 916, yeni konutlardaysa bin 117 taşınma harekete yaşandı.

Burdur'da yılın 9 ayında 510 abone kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye talebinde bulundu. En yüksek tahliye talebi 86 ile mayıs ayında gerçekleşti.

Kentte elektrik tüketimi 2017 yılının 9 ayında 353 milyon kilovat saatken, bu yıl aynı dönemde yüzde 16'lık artışla 408 milyon kilovat saate ulaştı. Yılın en yüksek tüketimi 57 milyon kilovat saat ile eylül ayında gerçekleşti. Burdur'da en yüksek elektrik tüketimi 151,6 milyon kilovat saat ile merkezde, en düşük tüketim 5,2 milyon kilovat saat ile Altınyayla'da yaşandı.

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'na il bazında bakıldığında kentleri gelişmeyi, yapılaşmayı, yeni konutların nereye kaydığını ve taleplerin nereden geleceğini net olarak gördüklerini kaydetti. Değerli, söz konusu raporun sadece şirket için değil, birçok sektörün yapacağı yatırım planları için önemli olduğunu vurguladı.