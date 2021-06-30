CK Enerji'den Fetih Tekstil'e yenilenebilir enerji sertifikası

Tükettiği elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgelemek isteyen Fetih Tekstil, CK Enerji'ye başvurarak Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası aldı.

Tükettiği elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgelemek isteyen Fetih Tekstil, CK Enerji'ye başvurarak Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası aldı.

CK Enerji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tükettiği elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını belgelemek üzere harekete geçen Fetih Tekstil, CK Enerji'ye başvurarak temiz enerji kullanımına geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Ticari Satış ve Fiyatlama Müdürü Gürkan Sarıgül, "Fetih Tekstil attığı bu adımla gelişmiş ülkelerle yaptığı ticaret ve işbirliklerinde önemli bir avantaj da sağladı. Elektrik tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik olacağını taahhüt eden firmalar, gelişmiş ülkelere ihracat imkanlarını artırıyor, uluslararası finansal kuruluşlardan çok daha kolay ve daha düşük maliyetli kredi alabilme imkanına sahip oluyor." ifadelerini kullandı.

RECs International tarafından geliştirilen I-REC Yenilebilir Enerjisi Sertifikası, elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası sertifikasyon sistemini ifade ediyor. Güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biokütle gibi yenilenebilir enerji tesislerinde üretilen her 1 megavatsaat elektrik karşılığında bir sertifika oluşturuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer