Ck Enerji Çamlıbel'den Öğrencilere Hediye Elektrik

CK Enerji Çamlıbel Elektrik; İl Mili Eğitim Müdürlüğü, Sivas Belediyesi ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) iş birliğiyle elektrik ve su tasarrufu hakkında farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen slogan yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirdi.

2018'i enerji tasarrufu yılı ilan ederek elektrik ve su tasarrufu konusunda farkındalığı artıracak etkinlikler gerçekleştirilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivas Belediyesi ve ÇEDAŞ ile Mart ayında protokol imzalayan CK Enerji Çamlıbel Elektrik, etkinlikler kapsamında düzenlenen elektrik ve su tasarrufu konulu slogan yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Düzenlenen ödül törenine Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa ve yarışmada dereceye giren öğrenciler katıldı.

Ödül töreninde konuşan CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, enerjinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, enerji tasarrufu hakkında farkındalığı artırmak ve öğrencilerde enerji tasarrufu ile ilgili bilinç oluşturmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirmek amacıyla Sivas Belediyesi, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÇEDAŞ ile Mart ayında bir protokol imzaladıklarını söyledi.

Tekin,"Öğrencilerin oldukça yoğun ilgi gösterdiği yarışma kapsamında hazırlanan sloganlar Türkçe öğretmenlerinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutuldu. Birbirinden kıymetli 286 sloganın yer aldığı değerlendirmede en yüksek puanı alan ilk üç sloganı üreten öğrencilerimiz ve mansiyon ödülü kazanan öğrencilerimiz belirlendi. Bugün burada öğrencilerimize ödüllerini ve hediyelerini takdim edeceğiz. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür eder, ödül alan öğrencilerimizi tebrik ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından birinciye 750, ikinciye 500, üçüncüye ise 250 kilowatt saat elektrik enerjisi kullanımı hediye edildi. - SİVAS