CK Enerji Akdeniz Elektrik "Enerji Okuryazarlığı" eğitimi vermeye devam edecek
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CK Enerji Akdeniz Elektrik "Enerji Okuryazarlığı" eğitimi vermeye devam edecek

CK Enerji Akdeniz Elektrik 'Enerji Okuryazarlığı' eğitimi vermeye devam edecek
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya İl Milli Eğitimi Müdürlüğü ve CK Enerji Akdeniz Elektrik işbirliğinde 21 ilkokulun öğrencilerine çevrim içi "Enerji Okuryazarlığı" eğitimi vermeye devam edecek.

Antalya İl Milli Eğitimi Müdürlüğü ve CK Enerji Akdeniz Elektrik işbirliğinde 21 ilkokulun öğrencilerine çevrim içi "Enerji Okuryazarlığı" eğitimi vermeye devam edecek.

CK Enerji Akdeniz Elektrikten yapılana açıklamaya göre, 2019'da imzalanan protokol ile 3. sınıf öğrenci ve öğretmenlerine verilen Enerji Okuryazarlığı eğitimi yeni tip koronovirüs (Kovid-19) sürecinde de devam etti.

Enerjinin bilinçli kullanımıyla ilgili çocuklarda farkındalık yaratmayı hedefleyen CK Enerji Akdeniz Elektrik, Antalya Burdur ve Isparta'da 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde 4 bin öğrenciye Enerji Okuryazarlığı eğitimiyle buluşturacak.

Enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve bilinçli tüketimine destek olmak hedefiyle şirket, 24 Mayıs'ta tekrar çevrim içi eğitim vermeye başladı.

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, sürdürülebilir bir gelecek için enerji kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini kaydetti.

Antalya'da belirlenen 21 pilot okulda 2019'dan itibaren çalışmalara başladıklarını belirten Değerli, "Daha önce yüz yüze verilen eğitimler, salgınla çevrim içi platformlarla verilmeye başlandı. Proje çerçevesinde şirketimizde konunun uzmanı olan çalışma arkadaşlarımız, öğretmen ve öğrencilerimize elektriği verimli kullanma yollarıyla tasarrufun yanı sıra üretimden, son kullanıcıya kadar elektriğin yolculuğunu çocukların anlayabileceği bir dilde anlatıyor." ifadesini kullandı.

Değerli, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında da eğitimlerin devam edeceğini, projelerle çocukların zihinlerinde ışık yakmak istediklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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