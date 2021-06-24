CK Enerji, e-Devlet'te ıslak imzayı kaldırdı 'mesafeli satış sözleşmesine' geçti

Elektrik şirketi CK Enerji, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için e-devlette mesafeli satış sözleşmesine geçtiğini duyurdu.

Elektrik şirketi CK Enerji, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için e-devlette mesafeli satış sözleşmesine geçtiğini duyurdu. EPDK'nın belirlediği süre içerisinde geliştirmelerini tamamlayan görevli tedarik şirketlerinden ilk geçiş yapan 5 şirketin arasında üç şirketiyle yer aldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde yaptığı son değişiklikle 'sözleşmelerin mesafeli olarak kurulabilmesine' olanak sağlanmasının ardından çalışma başlatan CK Enerji, e-devlette mesafeli satış sözleşmesine geçerek ıslak imzayı kaldırdı. e-devlet üzerinden gerçekleştirilen yeni güncelleme ile CK Enerji Boğaziçi, CK Enerji Akdeniz ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik şirketlerinin sayıları 8,4 milyonu aşan müşterisi, elektrikle ilgili pek çok işlemi artık e-devlet şifresi ile ıslak imzaya gerek olmadan çok daha hızlı olarak gerçekleştirebilecek.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ İLE ABONELİK İŞLEMİ TAMAMLANABİLECEK

EPDK'nın sözleşmelerin mesafeli olarak kurulabilmesi için tüm görevli tedarik şirketlerine 1 Haziran 2021 tarihine kadar gerekli entegrasyonu tamamlamaları için süre verdiğini ifade eden CK Enerji Regülasyon Direktörü Fidan Öztürk, "Güçlü dijital altyapımız sayesinde süreci başlattık ve çok hızlı bir şekilde canlıya geçme başarısını gösterdik. EPDK'nın belirlediği süre içerisinde geliştirmeleri tamamlayan şirketler arasında grubumuz çatısı altında faaliyet gösteren CK Enerji Akdeniz, CK Enerji Boğaziçi ve CK Enerji Çamlıbel ile ilk geçiş yapan beş şirketin arasında yer aldık. Perakende satış sözleşmesi bundan önce ıslak imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanabiliyordu. Yapılan değişiklikle perakende satış sözleşmesinin yazılı veya mesafeli olarak kurulabileceği hükme bağlandı. Artık e-devlet kapısı aracılığı ile kurulan mesafeli satış sözleşmesi ile abonelik işlemi tamamlanabilecek" dedi.

ABONELİK İŞLEMİ SONRASINDA KURYE İLE İMZA ALINMASI DÖNEMİ BİTTİ

CK Enerji'nin üç görevli tedarik şirketinin e-devlet üzerinden vermeye başladığı 'mesafeli satış sözleşmesi' hizmeti ile pek çok işlemde süreç de hızlandı. Bundan önce e-devlet üzerinden yapılan abonelik işlemi sonrasında tüketiciye kurye vasıtası ile sözleşme iletilerek imza alınması gerekiyordu. Islak imza şartının kaldırılması ile kurye uygulaması da sona erdi. Yine tüketiciler e-devlet üzerinden, 'Bireysel Abonelik Fesih Başvurusu' hizmetini kullanarak imza şartı aranmadan abonelik işlemlerini sonlandırma imkanına sahip oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı