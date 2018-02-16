Ck Çamlıbel Elektrik'ten Tasarruf Yapan Ailelere Bedava Elektrik

Enerjiyi verimli kullanma konusunda tüketicilerde farkındalık yaratmayı hedefleyen CK Çamlıbel Elektrik'in 'Tasarruf Ediyorum' projesinin kazananları belli oldu. 2016 yılına göre 2017'de en çok tasarrufu sağlayan Sivas, Tokat ve Yozgat'taki ilk 10'ar aileye toplam 12 bin kWh bedava elektrik ödülü verildi.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta ortaokul öğrencilerine yönelik 'Enerjide Tasarruf ve Yöntemleri' konulu eğitim seminerleri düzenleyerek enerji tasarrufu bilincini genç nesillerden başlatmayı amaçlayan CK Çamlıbel Elektrik'in aileleri de teşvik etmek ve enerjinin gereksiz yere kullanımını engellemek amacıyla başlattığı 'Tasarruf Ediyorum' projesinin ödül töreni düzenlendi. Proje kapsamında 2016 yılına oranla 2017 içerisinde konutlarında en fazla oranda elektrik tasarrufu yapan Sivas, Tokat ve Yozgat'taki toplam 30 öğrenci ailesine ödülleri takdim edildi. Proje kapsamında CK Çamlıbel Elektrik, 3 ilde 12 bin kWh ücretsiz elektrik dağıttı. Her ilin ilk 10'u arasında birincilere bin kWh, ikincilere 750 kWh, üçüncülere 500 kWh, diğerlerine ise 250 kWh elektrik hediye edildi.

Tasarruf Ediyorum projesinin enerjiyi verimli kullanmak adına çok önemli bir çalışma olduğuna işaret eden CK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, enerji tasarrufunun mili ve sosyal bir sorumluluk olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Enerji tasarrufunun günlük yaşam konforundan ödün vermeden enerjiyi etkin ve verimli kullanmak anlamına geldiğini hatırlatan Tekin,"Enerji tasarrufuna yönelik çalışmalar ve projeler bir yandan kendi bütçemize katkı sağlarken diğer yandan ise milli ekonomimize destek olmakta. Projemize dahil olarak tasarruf eden ailelerimizi tebrik ediyoruz. Hem enerji faturalarını düşürdüler, hem de 2018 yılı için bizden ücretsiz elektrik alma hakkına sahip oldular." diye konuştu

CK Çamlıbel Elektrik tarafından enerji verimliliği konusunda tüketicilerde farkındalık yaratmak için başlatılan Tasarruf Ediyorum projesi çerçevesinde düzenlenen yarışmaya başvurular 1 Aralık 2017- 5 Ocak 2018 tarihleri arasında kabul edildi. Projeye katılan tüketiciler Nisan 2017 ayı dahil olmak üzere Eylül 2017'ye kadar olan dönem içerisindeki 6 aylık elektrik tüketimlerini ibraz ederek başvuruda bulundular. - SİVAS