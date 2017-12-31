Ck Çamlıbel Elektrik'ten 'Bilinçli Enerji' Eğitimi

CK Çamlıbel Elektrik, genç nesillerde tasarruf bilincini yerleştirmek üzere Enerji Tasarrufu Haftası öncesinde ortaokullarda 5 hafta süren bilinçli enerji kullanımı eğitimlerini tamamladı. Çalışmayla Sivas,Tokat ve Yozgat'ta 15 ortaokulda düzenlenen eğitimlerde bilinçli enerji tüketiminin temelleri atıldı.



CK Çamlıbel Elektrik, enerjide tasarruf bilincini oluşturmak amacı ile görevli tedarik şirketi olduğu Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 15 ortaokulda yürüttüğü eğitimleri tamamladı. İnsan hayatında yeri vazgeçilmez olan enerjinin bilinçli kullanımını sağlamak için her yıl 11-18 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Enerji Tasarrufu Haftası öncesinde gerçekleştirilen eğitimlerde enerjinin önemi ve tasarruf konularına ağırlık verildi. CK Çamlıbel Elektrik tarafından düzenlenen eğitimler, 29 Kasım-27 Aralık 2017 tarihleri arasında, alanında uzmanlar tarafından verildi.



"Yurt genelindeki tasarruf evde başlar"



Tasarruf alışkanlığının küçük yaşlarda edinildiğine dikkat çeken CK Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbahim Yalçın Tekin,"Enerjinin etkin ve verimli kullanımı, güçlü bir Türkiye için yaşamsal bir öneme sahip. Türkiye'nin kaynaklarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak, hepimizin ortak görevi. Her zaman tüketicinin yanında olan bir firma olarak bilinçli enerji kullanımı hakkında tecrübelerimizi çocuklarımıza aktarmayı önemsiyoruz" dedi.



Yurt genelinde enerji tasarrufunun evde bilinçli tüketimle başladığını kaydeden Yalçın,"Enerji tasarrufunda en çok ağırlık verilmesi gereken tüketici grubu ailelerdir. Evlerde yapılabilecek tasarrufa yönelik önlemler, gerek ülke ekonomisine gerekse doğal kaynakların sürdürülebilirliğine önemli ölçüde katkıda bulunur. Bu anlamda gelecekte birer enerji tüketicisi olacak çocuklarımızı hedef alarak enerji tasarrufu ve önemi konulu eğitimler planladık. Çevre eğitiminin bir parçası olarak gördüğümüz enerji eğitimleri sonunda çocukların basit yöntemlerle enerji kullanma alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirmeyi amaçladık" ifadesinde bulundu.



Enerji Haftası kapsamında, eğitimlere paralel olarak ortaokullar genelinde 'enerji tasarrufu' konulu bir de resim yarışması düzenleyen CK Çamlıbel elektrik, dereceye giren öğrencileri altınla ödüllendirecek. Jüri üyelerinin Milli Eğitim müdürlükleri tarafından oluşacağı yarışma, enerjinin etkin ve verimli kullanımı konusunda öğrencilerde farkındalık oluşturmak amaçlıyor. - SİVAS