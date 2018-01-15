Ck Çamlıbel Elektrik, Öğrencileri Ödüllendirdi

CK Çamlıbel Elektrik, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile öğrencilere yönelik düzenlediği "Enerji Tasarrufu" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

CK Çamlıbel Elektrikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan CK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan enerjinin toplumların sosyal ve ekonomik gelişimleri açısından en önemli unsurların başında geldiğini belirtti.

Gelişen teknoloji ve sanayi ile birlikte enerji ihtiyacı ve tüketiminin son yıllarda büyük artış gösterdiğini hatırlatan Tekin, "Buna bağlı olarak enerji üretiminde kullanılan fosil kaynaklar da hızla tükenmektedir. Fosil kaynaklardan elde edilen enerji üretimi esnasında ortaya çıkan karbondioksit gazı ise atmosferde oluşturduğu etki ile çevre kirliliği ve küresel ısınma problemlerine neden olmaktadır." ifadelerini kullandı.

CK Çamlıbel Elektrik olarak enerji tasarrufunu hem bireylerin hem de kurumların maddi ve manevi sorumluluğu olarak değerlendirdiklerini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Bu nedenle en büyük enerji ihtiyaçları arasında bulunan elektrik enerjisini insanların kullanımına sunan bir kurum olarak, biz de bu sosyal sorumluluğu, farkındalık oluşturacak şekilde gelecek nesillere aktarmak için harekete geçtik. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız işbirliği çerçevesinde paydaşlarımızın da desteğini alarak 'Ağaç yaş iken eğilir' anlayışı ile Sivas, Tokat ve Yozgat'ta ortaokul öğrencilerimize yönelik enerjide tasarruf ve tasarruf yöntemleri konulu eğitim seminerleri düzenledik. Bu seminerlerde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza enerjinin nasıl etkin ve verimli kullanıldığını, enerji tasarrufunun önemini ve yöntemlerini anlatarak onlara tasarruf bilincini aşılamaya çalıştık.

Ayrıca ortaokul öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz enerji tasarrufu konulu resim yarışması ile de hem öğrencilerimizin enerji tasarrufu ile ilgili bakış açılarını ve yaratıcılıklarını görmek hem de resim yaparken gösterdikleri enerjilerini ödüllendirmek istedik."

Sivas Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise Türkiye'deki en büyük giderin enerji olduğuna işaret etti.

Herkesin enerjiye ihtiyacı olduğunu aktaran Altınsoy, "Telefonumuzun şarjından tutun her şey enerji ile oluyor ve 40 milyar dolarlık bir giderimiz var. Çok büyük bir rakam, bu rakamı ne kadar aşağı çekebilirsek bu önemli. O yüzden her evde bir temsilcimiz olduğu için enerji tasarrufuna dikkat çekmemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın da projede emeği geçenlere teşekkür ederek yarışmada dereceye giren öğrencileri kutladı.

Konuşmaların ardından "Enerji Tasarrufu" konulu resim yarışmasında ilk üçe giren öğrencilere altın verilirken ayrıca bazı öğrencilere de mansiyon ödülü verildi.

Programa, ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, CK Enerji Grubu Stratejik İnsan Kaynakları Direktörü Okan Adahan, öğrenciler, öğretmenler ve velileri katıldı.