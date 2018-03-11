Ck Akdeniz Elektrik Müşterilerine Özel Fırsatlar, Ckplus'ta

CK Akdeniz Elektrik, müşteri sadakat programı 'CKPLUS'ı hayata geçirdi. CKPLUS ile CK Akdeniz Elektrik müşterileri, yiyecekten akaryakıta, eğlenceden sağlık hizmetlerine kadar birçok markadan hiçbir ücret ödemeden özel indirimlerden faydalanabiliyor.

Elektrik perakende sektörünün öncü şirketlerinden CK Akdeniz Elektrik, müşteri odaklı hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. CK Akdeniz Elektrik, Şubat 2018 itibariyle hayata geçirdiği müşteri sadakat programı CKPLUS' ile müşterilerine özel fırsatlar sunuyor.

CKPLUS ile CK Akdeniz Elektrik müşterileri yiyecekten akaryakıta, eğlenceden sağlık hizmetlerine kadar birçok markanın özel indirimlerinden veya avantajlarından, hiçbir ücret ödemeden, elektrik aboneliğine ait 'hesap numaraları' ile kolayca yararlanabiliyor. Online alışverişlerde ise istisnai olarak farklı kampanya kodları kullanılıyor. Kampanyalarla ilgili detaylı bilgi almak ve kampanya kodu sorgulamak için www.ckplus.com.tr sayfasını ziyaret edilebileceği, kampanyalardan yararlanabilmek için gereken tek ön koşul ise, elektrik aboneliğinin müşterinin üzerine olması olduğu bildirildi. Elektrik aboneliği kendi üzerine olan ve abonelik bilgileri güncel olan CK Akdeniz Elektrik müşterileri, hem tüm kampanyalardan yararlanabiliyor, hem de yeni kampanyalar hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar.

"Avantajlara bir yenisi daha eklendi"

Yaklaşık 1.7 milyon aboneye hizmet verdiklerini dile getiren CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, "Titizlikle yürüttüğümüz çalışma sonucu, müşterilerimize sunduğumuz avantajlara bir yenisini daha ekleyerek CKPLUS sadakat programını hayata geçirdik. 2018 yılını müşteri memnuniyetine adamış bir şirket olarak, CKPLUS ile müşterilerimize hayatlarının her alanında özel ayrıcalıklar sunmayı ve bölgemizde hizmet veren markaları desteklemeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda global, ulusal ve yerel birçok marka ile işbirliği yaptık ve müşterilerimiz için özel indirim programlarını uygulamaya koyduk. Müşterilerimiz fırsatlardan haberdar olmak için CKPLUS için oluşturduğumuz web sayfasını sık sık ziyaret edebilir ve sadece CKPLUS'a özel 0850 616 07 07 numaralı çağrı merkezimizden 7/24 düzenli bilgi alabilir. Mevcut marka sayımız ve fırsatlara her geçen gün yenilerini eklemeye devam ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA