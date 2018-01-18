Ck Akdeniz Elektrik'in Ebs Projesi Ödül Aldı

CK Akdeniz Elektrik, Entegre Bilişim Sistemleri (EBS) Projesi ile dijital dönüşüm ödülüne layık görüldü.

CK Akdeniz Elektrik'te yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Oracle Enerji Zirvesi'nde, Enerji Sektörü Dijital Dönüşüm Ödülleri sahiplerini buldu.

400'den fazla sektör yöneticisinin katılımıyla düzenlenen Oracle Enerji Zirvesi'nde, elektrik, su ve doğalgaz şirketlerinin dijitalleşme ve akıllı şebeke yönetimi yatırımları ele alındı.

Zirvede düzenlenen Enerji Sektörü Dijital Dönüşüm Ödülleri'nde, CK Akdeniz Elektrik, insan kaynakları, finans, satın alma, müşteri ve varlık yönetimi ve abonelik faturalama işlemleri için geliştirdiği EBS Projesi ile ödül aldı.

CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, "Bize ödül getiren EBS projesiyle şirketimiz bünyesinde yürütülen iş süreçleri büyük hız kazandı. Tüm iş süreçlerimizde kullandığımız Oracle ürünlerinin enerji sektörüne has dinamiklere uygun olması projenin başarısında önemli bir rol oynadı." dedi.