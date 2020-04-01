CK Akdeniz'den elektrik kesintisi iddiasına ilişkin açıklama CK Enerji Akdeniz Elektrik tarafından şirketin hizmet bölgesinde borcunu ödemeyen vatandaşın elektriğinin kesildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, söz konusu kesintinin bölgede başka bir kurum tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında kabloların...

CK Enerji Akdeniz Elektrik tarafından şirketin hizmet bölgesinde borcunu ödemeyen vatandaşın elektriğinin kesildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, söz konusu kesintinin bölgede başka bir kurum tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında kabloların kopmasından kaynaklandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, bazı basın organlarındaki "Borcunu ödemeyen vatandaşın elektriği kesildi" başlıklı haberlerin gerçek dışı bilgiler içerdiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kesintinin asıl nedenin bölgede başka bir kurum tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında kabloların kopmasından kaynaklandığı belirlenmiştir. Antalya, Burdur ve Isparta'da görevli tedarik şirketi olarak hizmet veren şirketimizin söz konusu kesinti ile hiçbir ilgisi olmadığını bildirir, gerekli düzeltmenin yapılmasını önemle rica ederiz."

Kaynak: AA