Cizrespor'un kurucu üyesi ve eski futbolcusu Umdi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Cizrespor'un kurucu üyesi ve eski futbolcusu Umdi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

10.10.2020 15:59 | Son Güncelleme: 10.10.2020 16:02
Cizrespor'un kurucu üyesi ve eski futbolcusu Umdi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Cizreporun kurucu üyesi ve eski futbolcusu Hüseyin Umdi (68) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cizreporun kurucu üyesi ve eski futbolcusu Hüseyin Umdi (68) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süre önce Alibey Mahallesindeki evinde rahatsızlanan kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesinde ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Diyarbakır'daki hastanede Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Umdi, 15 gün boyunca süren tedavinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti.

Evli ve 5 çocuk babası Umdi'nin cenazesi Nuh Nebi Camisinde kılınan namazın ardından dualar eşliğinde asri mezarlıkta toprağa verildi.

Törene, Cizrespor Kulubü 2. Başkanı Veysel Şık, TSO Yönetim Kurulu üyeleri, Cizresporlu eski futbolcular, iş adamları, Taraftar derneklerinin başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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