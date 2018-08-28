Cizrespor İlk Maç İçin Hazırlıklara Başladı

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Cizrespor, ligde bu hafta oynanacak ilk maç için hazırlıklara başladı.

Yeşil kırmızılı ekip, ligin ilk haftasında kendi evlerinde Payasspor ile yapacakları maç için Cizre Stadı'nda teknik direktör Yusuf Tokuş yönetiminde antrenman yaptı.

Futbolcular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından iki takıma ayrılarak maç yaptı.

Tokuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni transferlerle güçlü ekip oluşturduklarını belirtti.

Sezon öncesi Kızılcahamam'da yaptıkları kampın çok iyi geçtiğini dile getiren Tokuş, şunları söyledi:

"Bu sene genç bir takım olduk, farklı bir vizyonumuz var. Sabırsızlıkla hafta sonu oynayacağımız Payasspor maçını bekliyoruz.İnşallah bu çocuklar bu sene Cizre'ye ayrı bir heyecan katacaklar. Kısmet olursa yolun sonunda şampiyonluk olması hepimizin özlemi."