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Cizrespor evinde kaybetti

0 mağlup oldu.

09.02.2020 17:21 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:22
Cizrespor evinde kaybetti

0 mağlup oldu.


Cizre Hamit İlçe Stadyumunda oynanan ve yaklaşık 500 taraftarın izlediği maçında her iki takımın oyuncuları sahaya, 'da yaşanan çığ felaketi nedeni 'Yüreğimiz çığ altında, üşüyoruz Van' pankartı ile çıktı. Cizresporlu taraftarlar da Türbinde Kürtçe ve Türkçe olarak 'Geçmiş olsun Van' pankartı açtı.


Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında gülen taraf 90. dakikada AkınTaşkın'ın ayağından bulduğu golle Dersimspor oldu.


Müsabaka sonunda Cizresporlu taraftarlar konuk takım Dersimspor'u türbinlere çağırıp sevgi gösterisinde bulundu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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