Cizreli öğrencilere yönelik gezi
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Cizreli öğrencilere yönelik gezi

Cizre Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) "İstikbal Köklerdedir" projesi kapsamında öğrencilere yönelik Mardin gezisi düzenlendi.

28.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:04
Cizreli öğrencilere yönelik gezi

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) " Köklerdedir" projesi kapsamında öğrencilere yönelik gezisi düzenlendi.

SYDV tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 180 öğrenci Mardin'in tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Cizre SYDV Müdürü Celal Azgan, öğrencilerin hoşgörü şehri Mardin'in tarihi ve turistik yerleri gezdiğini belirterek, bu tür etkinliklerinin süreceğini söyledi.

Kaynak: AA
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