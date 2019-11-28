Cizreli öğrencilere yönelik gezi
Cizre Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) "İstikbal Köklerdedir" projesi kapsamında öğrencilere yönelik Mardin gezisi düzenlendi.
Cizre Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) "İstikbal Köklerdedir" projesi kapsamında öğrencilere yönelik Mardin gezisi düzenlendi.
SYDV tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 180 öğrenci Mardin'in tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
Cizre SYDV Müdürü Celal Azgan, öğrencilerin hoşgörü şehri Mardin'in tarihi ve turistik yerleri gezdiğini belirterek, bu tür etkinliklerinin süreceğini söyledi.