Cizreli öğrencilerden ara tatilde çevre temizliğine katkı

21.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 21.11.2019 14:02

Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrenciler, ara tatilde başlatılan kampanyaya kapsamında çevre temizliğine katkı sağladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla, "Cizre'yi seviyoruz, temiz tutuyoruz" kampanyası başlatıldı.

Kampanyaya öğrenciler, öğretmeler, vatandaşlar, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu da katıldı ve katılımcılarla birlikte çöp topladı.

Sinanoğlu, yaptığı açıklamada, çevre temizliği konusunda vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini belirterek, bu doğrultuda belediyenin çalışmalarına vatandaşların da desteğini önemsediklerini söyledi.

Özellikle park ve bahçeler, ana yollarda çevre temizliğine duyarlı vatandaş ve esnafa teşekkür eden Davut Sinanoğlu, "İlçeye sahip çıkmak, bu tür organizasyonlara destek verip Cizre adına yapılacak çalışmalarda elimizi taşın altına koymakla mümkün. Bugün Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ara tatil nedeniyle düzenlediği programlardan birisi olan sosyal sorumluluk kapsamındaki temizlik kampanyasına imza attık. Çocuklarımızın ve gençlerimizin gayreti ile Cizre bundan sonra daha temiz olacak." dedi.

"Cizre dünden daha güzel olacak"

Temizlik konusunda belediye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getiren Sinanoğlu, bu alanda belediyedeki eksikleri de tamamlamaya çalıştıklarını belirtti.

Davut Sinanoğlu, "Çöp kamyonu, konteyner eksiklerimiz var. Bunları da sağladıktan sonra Cizre'nin geçmişte olduğu gibi çok daha temiz, daha düzenli, daha yeşil ve vatandaşlarımızın hayat standardının daha yüksek olduğu bir yere geleceğini ön görüyorum. Çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Çocuklarla yürütülen bu kampanyanın aynı zamanda bir eğitim çalışması olduğuna dikkati çeken Sinanoğlu, geleceği inşa edecek olan çocuk ve gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Sinanoğlu, şöyle konuştu:

"Bunun bir kampanyanın ötesine geçerek, temizliğin bir hayat tarzı haline gelmesini hedefliyoruz. Cizreli vatandaşlarımız şundan emin olsun ki Cizre dünden daha güzel olacak. Ama bunu hep birlikte inşa edeceğiz. Çok şükür Cizre'de huzur var. Güvenlik anlamında hiçbir sıkıntımız yok. Bunu da kolluk ve güvenlik güçlerimize borçluyuz. Aynı zamanda Cizreli hemşehrilerimizin bu huzura ve güvene sahip çıkmalarına borçluyuz. Bunun da devam edeceğini düşünüyoruz. İnşallah bu huzur devam edecek ve Cizre daha da gelişecek. Cizre'nin geleceği aydınlıktır, parlaktır. Bunu hep birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri 7'den 70'e vatandaşlarla inşa edeceğiz."

Belediye Temizlik İşleri Müdürü Mahfuz Toprak da daha temiz bir Cizre için bu organizasyonu gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğrenciler ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA