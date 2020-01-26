Cizreli öğrenciler Şanlıurfa'yı gezdi
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Cizreli öğrenciler Şanlıurfa'yı gezdi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan bazı öğrenciler, "İstikbal Köklerdedir" projesi kapsamında Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanlarını görme fırsatı buldu.

26.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:12
Cizreli öğrenciler Şanlıurfa'yı gezdi

'ın ilçesinde yaşayan bazı öğrenciler, " Köklerdedir" projesi kapsamında 'nın tarihi ve turistik mekanlarını görme fırsatı buldu.

Cizre Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen proje sayesinde Şanlıurfa'yı gezen öğrenciler, yarıyıl tatilinin keyfini çıkardı.

Öğrenciler, Göbekli Tepe, Balıklı Göl ve Halfeti ilçesini gezdi.

Kaynak: AA
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