Cizreli öğrenciler Şanlıurfa'yı gezdi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan bazı öğrenciler, "İstikbal Köklerdedir" projesi kapsamında Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanlarını görme fırsatı buldu.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan bazı öğrenciler, "İstikbal Köklerdedir" projesi kapsamında Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanlarını görme fırsatı buldu.
Cizre Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen proje sayesinde Şanlıurfa'yı gezen öğrenciler, yarıyıl tatilinin keyfini çıkardı.
Öğrenciler, Göbekli Tepe, Balıklı Göl ve Halfeti ilçesini gezdi.