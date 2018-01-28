Cizreli Hafız Adayları Eğitimlerini Bafra'da Tatamlıyor

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde 2015 yılında, terör olayları nedeniyle Kuran kurslarında hafızlık eğitimi alamayan öğrenciler, yapılan protokolle Samsun'un Bafra ilçesine getirildi. Çalışma ilgi görürken, Doğu ve Güneydoğu illerinden ilçeye gelen öğrenci sayısı bu yıl 117'ye yükseldi. 'Kardeşlik' projesi kapsamında iki ilçe arasında bir köprü kurulmuş oldu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015 yılında terör olayları nedeniyle Kuran kurslarında hafızlık eğitim gören öğrencilerin eğitimleri tamamlanamayınca Cizre İlçe Müftülüğü ile Samsun'un Bafra İlçe Müftülüğü arasında protokol imzalanarak 'Kardeşlik Projesi' hazırlandı. Cizredeki 81 öğrenci, Bafra'ya getirildi. Buradaki 5 Kuran kursuna yerleştirilen öğrenciler, hafızlık eğitimi aldı. Projenin olumlu sonuçlar vermesi üzerine 2016-2017 eğitim öğretim döneminde Bafra'da hafızlık eğitimine devam eden öğrencilerin sayısı 85'e çıktı. 2017-2018 eğitim öğretim döneminde ise bu sayı 117'ye yükseldi. Bu proje kanalıyla Bafra İlçesi ile Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki iller arasında kardeşlik köprüsü kuruldu. Öğrencilerin ihtiyaçlarının Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gönderdiği ödenek, Türk Diyanet Vakfı Bafra Şubesi, Bafra Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı, Bafralı hayırseverler ile öğrenci velileri tarafından karşılandığı belirtildi.

'HAFIZLIK EĞİTİMİ ALIYORLAR'

Bafra İlçe Müftüsü Necmettin Kayar, öğrencilerin 2015 yılında getirilmesiyle başlayan projenin tüm bölgeye yayıldığını belirterek, "Bu yıl Ardahan, Siirt, Batman, Gaziantep, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Şırnak gibi birçok ilden ve ilçelerden gelen öğrencilerimiz var. Bu çocuklarımız burada hafızlık eğitimi alıyorlar. Ortalama 1.5-2 yıl içerisinde öğrencilerimiz hafızlık eğitimlerini tamamlayabiliyorlar. Bu zaman daha da kısa yada daha uzun olabiliyor. Sonra biz onları hafızlık belgesi için sınavlara hazırlıyoruz. Proje kapsamında şu ana kadar 25'ten fazla Doğu ve Güneydoğulu öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı" dedi.

DOĞU VE BATI KAYNAŞMASI'

Bu öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarının hayırseverler ile kaymakamlık, belediye, Türk Diyanet Vakfı Bafra Şubesi ve kursların dernekleri tarafından karşıladığını söyleyen Necmettin Kayar, "Doğu ve Batı kaynaşması. Doğu ile batı arasında bir köprü oluşturulmuş durumda. Doğudaki vatandaşlarımızın batıya karşı, batıdakilerin de doğuya karşı olan ön yargılarının biz bu eğitimler sayesinde en aza ineceğine inanıyoruz. Burada yetiştirdiğimiz çocuklarımız inşallah İslam kardeşliği noktasındaki duygu ve düşünceleri daha başarılı bir şekilde alacaklar ve kendi insanlarına çevrelerine çok faydalı bir şekilde hizmet edecekler" diye konuştu.

'ENSAR VE MUHACİR KARDEŞLİĞİNİ GÜNÜMÜZDE YAŞADIK'

Diyarbakır'dan gelen İbrahim Halil Kaçan (23) ise, "Bu projeyi duyunca hafızlık eğitimini almak için Bafra'ya geldik. Bu projeye katkı çok büyük. Türkiye'de örnek olabilecek bir proje. Samsun ile ilgili buraya gelmeden önce hiçbir bilgim yoktu. Buraya gelerek Peygamber efendimiz döneminde yaşanan ensar ve muhacirliği adeta günümüzde yaşamış olduk" dedi.

'GÜZEL OLDU'

Şırnak'ın Başağaç köyünden gelen Nezir Cengiz (23) ise, "Benden önce Şırnak'tan ve Cizre'den arkadaşlarım Bafra'ya eğitim için gelmişlerdi. Onlarla görüşüp ben de Bafra'ya gelmek istedim. 4 ay önce buraya geldim. İnşallah hafızlık eğitimimi tamamlayacağım ve sınavlara hazırlanacağım."dedi.

Sinoplu olan Şaban Çevik (22) de, "Biz burada kendi bölgemizde eğitimizi yaparken Doğu ve Güneydoğu illerinden arkadaşlarımızdan gelmesi güzel oldu. Onların örfü, adeti, yemeklerini öğrendik: Farklılık oldu çok güzel oldu. Güneydoğu'dan gelen arkadaşlarımıza biz gurbette olduklarını hissettirmemeye çalışıyoruz. Beraber yemek yiyoruz sohbet ediyoruz. Dertleşiyoruz kardeş gibiyiz" diye konuştu. - Samsun