Cizreli gençler BESYO sınavına hazırlanıyor Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Spor Müdürlüğü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavına hazırlanan öğrencilere destek olmak için çalışmalara başladı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Spor Müdürlüğü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavına hazırlanan öğrencilere destek olmak için çalışmalara başladı.

Cizre Hamit Özalp Stadyumunda yapılan antrenmanlara öğrenciler, tedbirler altında içeri alındı. Görevli antrenörler tarafından stadyuma, ateşi ölçülerek alınan öğrenciler, 20'şer gruplar halinde antrenmanlarda ter döküyor. Sosyal mesafe kurallarına dikkat eden öğrenciler, yaptıkları hareketlerde arkadaşlarıyla temastan kaçınıyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Cizre Belediyesi Spor Müdürü Şengül Ay Yılmaz, "Pandemi nedeniyle eskisi gibi rahat hareket edemiyoruz. Sağlık kurallarına dikkat ediyoruz, antrenmanlara 20'şer öğrenci alarak çalışma yapıyoruz. Burada eğitim gören tüm öğrencilerimiz belirli evrelerden geçerek buraya geliyor. Çünkü buraya gelen öğrencileri geleceğin beden eğitimi öğretmenleri olmaya aday kişiler, bundan dolayı bu mesleğe yatkın olmaları gerek. Burada yaklaşık 200 öğrenci eğitim görüyor" dedi.

Antrenmanlara katılan Mine Yavuz da "Arkadaşlarla birlikte beden öğretmenliğine hazırlanıyoruz, çalışmalardan çok memnunuz, antrenmanlar güzel geçiyor, korona nedeniyle sıkıntılar yaşıyor olsak da eldeki imkanlar iyi kullanılıyor. Bu anlamda eğitime katkı sunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA