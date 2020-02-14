Haberler » Spor » Cizreli Cudi Çelik, Türkiye wushu kung fu şampiyonu oldu - Spor

Cizreli Cudi Çelik, Türkiye wushu kung fu şampiyonu oldu

Cizreli Genç Sporcu Cudi Çelik, Antalya'da düzenlenen Türkiye wushu kung fu şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu.

14.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:50
Cizreli Cudi Çelik, Türkiye wushu kung fu şampiyonu oldu

Cizreli Sporcu Çelik, 'da düzenlenen wushu kung fu şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu.


Antalya'da 7-13 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenen Türkiye wushu kung fu şampiyonasında, Cizreli Cudi Çelik, 80 kilogramda rakibini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Genç sporcu, Avrupa şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Cizreli Genç Sporcu Cudi Çelik'i elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek, Avrupa şampiyonasındaki mücadelede de başarılarının devamını diledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler