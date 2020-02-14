Cizreli Cudi Çelik, Türkiye Şampiyonu oldu

14.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:30

Cizreli sporcu Cudi Çelik, Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu.

Sporcu Çelik, Antalya'da 7-13 Şubat'ta Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında 80 kilogramda rakibini yenerek Türkiye Şampiyonluğunu elde etti.

Genç sporcu, Avrupa Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu, Çelik'i elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek, Avrupa Şampiyonasındaki mücadelede de başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA