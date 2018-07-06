Cizreli Çocukla Yüzme Öğreniyor

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Şırnak'ın Cizre Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Halk Eğitim Merkezi (HEM) iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında açılan kursta, 7-14 yaş arasındaki çocuklar yüzme öğreniyor.

Cizre Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve HEM iş birliğiyle hayata geçirilen proje ile 50 çocuk, Konak Mahallesi'nde belediye tarafından restore edilen bir tesiste uzman eğitmenler tarafından hem yüzme öğreniyor hem de serinlemenin tadını çıkarıyor.

HEM Müdürü Ahmet Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl içinde merkez bünyesinde 580 kurs açtıklarını, kurslarda 9 bin 50 kişiye ulaştıklarını söyledi.

Türkiye'nin en sıcak bölgelerinden biri olan Cizre'de havuz projesini hayata geçirdiklerini, proje kapsamında çocuklara yönelik yüzme kursunun açıldığını aktaran Gümüş, kursa çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Kursta çocukların çok eğlenceli vakit geçirdiğini ifade eden Gümüş, şöyle konuştu:

"Bu kurs sayesinde Türkiye'nin en sıcak yerlerinden biri olan Cizre'de çocuklar serinleme imkanına sahip olacaklardır. Bu proje sayesinde bilinçsiz suya girilmesinin önüne geçilecek. Cizre Nehri'ne vatandaşların bilinçsiz şekilde girmeleri nedeniyle boğulmalar yaşanmakta. Bu proje sayesinde bunun da önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Her kurs döneminde 50 öğrenci alıyoruz. Yoğun talep üzerine kursun devamını sağlayacağız."

Kursa katılan çocuklardan Hakan Gözüngü (13) de öğretmenleri sayesinde yüzmeyi öğrendiğini, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerden Talat Akil (10) ise havanın sıcak olması nedeniyle kurs sayesinde hem serinlediğini hem de eğlenerek güzel vakit geçirdiğini aktardı.