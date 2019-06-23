Cizreli 70 öğrenci İstanbul gezisine uğurlandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Kızılay Şubesi ile Hamilik Okulu Vakfı işbirliğiyle yürütülen "Şenlendirme Projeleri" kapsamında 70 öğrenci İstanbul gezisine gönderildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Kızılay Şubesi ile Hamilik Okulu Vakfı işbirliğiyle yürütülen "Şenlendirme Projeleri" kapsamında 70 öğrenci İstanbul gezisine gönderildi.
Vatan Ortaokulu öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünden İstanbul'a uğurlandı.
5 günlük gezi boyunca İstanbul'daki tarihi ve kültürel mekanları gezecek olan öğrenciler, bazı üniversiteleri de ziyaret edecek.
Kaynak: AA
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