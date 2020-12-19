Cizre'ye yardım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cizre'ye yardım

19.12.2020 12:58 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:02
Cizre'ye yardım

Engelsiz Yaşam Vakfı ile Türk Kızılayı'nın işbirliğiyle organize edilen, Tamer Karadağlı, Coşkun Sabah ve Aslı Hünel'in destekleriyle toplanan yardımlar önceki gün Cizre'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Engelsiz Yaşam Vakfı ile Türk Kızılayı'nın işbirliğiyle organize edilen, Tamer Karadağlı, Coşkun Sabah ve Aslı Hünel'in destekleriyle toplanan yardımlar önceki gün Cizre'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Ünlü isimler, son eksikleri kontrol ederek yardım taşıyan araçları uğurladı.

Kadın sanatçılara pozitif ayrımcılık yapılıyor

Coşkun Sabah, organizasyonda merhum sanatçı Ferdi Özbeğen'i de anarak şunları söyledi:

"Ferdi çok eski dostumdu. Hep kendisine değer verilmediğinden yakınırdı. Sektörde kadınlara pozitif ayrımcılık yapılıyor. Ajda Pekkan, şu an 74 yaşında ve 'süper star' deniliyor. Hiç o yaştaki bir erkek sanatçıya buna benzer bir şey denildiğini gördünüz mü? Kadın sanatçılara yıllardan beri ayrım yapılmıştır ve erkek sanatçılar ikinci planda tutulmuştur."

Evet, beni aldattı

Sabah, "Askerdeyken Hülya Avşar beni, Tanju Çolak'la aldattı" sözleri hakkında açıklama yaptı: "Katıldığım bir programda soruldu bu soru. Herkesin bildiği bir konu zaten... Ben de 'evet, doğru' dedim. Ne deseydim... Olmuş olan bir şeye 'olmadı' mı deseydim."

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Ezgi Mola İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Karar Instagram Galatasaray Fatih Karagümrük
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cizre'ye yardım | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 13:08:01. #1.14#
title