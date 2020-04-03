Cizre'ye fındık büyüklüğünde dolu yağdı Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ağaçların çiçek açtığı dağların yeşile büründüğü nisan ayında fındık tanesi büyüklüğünde dolu yağdı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ağaçların çiçek açtığı dağların yeşile büründüğü nisan ayında fındık tanesi büyüklüğünde dolu yağdı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde fındık büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Cizre'de 2 gündür devam eden sağanak yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Fındık büyüklüğündeki dolu, hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşattı. Dolu yağışı nedeniyle bir anda her taraf beyaza bürünürken, çiçek açan meyve ağaçlarının da zarar gördüğü öğrenildi.

Cadde ve sokakların biranda beyaza büründüğü Cizre'de aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika boyunca devam eden dolu yağışı nedeni ile vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Nisan ayında yağmur ve dolu yağışına alışık olmayan vatandaşlar cep telefonları ile yağışı çekti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA