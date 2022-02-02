Cizre Umut Kervanı 2021 yılında yüzlerce aileye destek sunduğunu açıkladı

Cizre Umut Kervanı, 2021 yılında yüzlerce aileye destek sunulduğunu açıkladı.

Cizre Umut Kervanı Başkanı Servet Adlım, 2021 faaliyet raporuna ilişkin açıklama yaptı.

Adlım, 2021 yılı içerisinde 2 bin 175 mağdur ve ihtiyaç sahibi aileye 255 bin 555 lira değerinde ayni ve nakdi yardımda bulunduklarını söyledi.

Geçen yıl 484 aileye toplamda 67 bin 760 lira değerinde gıda kolisi dağıttıklarını belirten Adlım, bağışlardan elde edilen kurban etlerini yetim, yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını ifade etti.

Adlım, 2021'de 1345 aileye toplam 134 bin 600 lira değerinde kırmızı et dağıtımı yaptıklarını anlatarak, "345 yetim ve yoksul çocuğa toplamda 53 bin 195 liralık giyim yardımında bulunduk." dedi.