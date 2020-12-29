Cizre TSO ile Ziraat Bankası arasında tedarik zinciri protokolü imzalandı
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Cizre TSO ile Ziraat Bankası arasında tedarik zinciri protokolü imzalandı

29.12.2020 13:34 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:39
Cizre TSO ile Ziraat Bankası arasında tedarik zinciri protokolü imzalandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün ortaklaşa hayata geçirdiği Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi kapsamında, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Bankası Cizre Şube Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün ortaklaşa hayata geçirdiği Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi kapsamında, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Bankası Cizre Şube Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Cizre Ziraat Bankası Şubesinde gerçekleşen imza töreninde, hazırlanan protokol TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal İşlek ile Ziraat Bankası Cizre Şube Müdürü Yusuf Karabacak tarafından imzalandı. Protokole ilişkin kısa bir açıklama yapan Cizre TSO Başkan yardımcısı Cemal İşlek, söz konusu proje kapsamında Ziraat Bankası tarafından sağlanacak imkanlardan herhangi bir sektör kısıtlaması olmadan oda üyesi bütün firmaların faydalanabileceğini söyledi.

Ziraat Bankası Cizre Şubesi Müdürü Yusuf Karabacak ise projenin amacının tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilip, tahsilat konusunda her iki tarafın da riskini sıfıra indirilmek olduğunu ifade etti. - ŞIRNAK

Cizre TSO ile Ziraat Bankası arasında tedarik zinciri protokolü imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 13:44:44. #1.14#
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