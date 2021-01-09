Cizre TSO ile Halkbank arasında protokol imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cizre TSO ile Halkbank arasında protokol imzalandı

09.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:06
Cizre TSO ile Halkbank arasında protokol imzalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası ile Halkbank Cizre şubesi arasında 'Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı' protokolü imzalandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası ile Halkbank Cizre şubesi arasında 'Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı' protokolü imzalandı.

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası, pandemi sürecinin olumsuzluklarını en aza indirip üyeleri arasında sürdürülebilir ve güvenilir ticarete katkı sunmak adına Halkbank ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında oluşturulan Güvenli Tedarik Zinciri Finansmanı Sisteminde Paraf ticari kredi kartı kullanan firmalar alt kuruluş üyesi tedarikçi firmalardan yapacakları tedarik alımlarında özel vade ve finansal avantajlara sahip olacak. Alt kuruluş üyesi tedarikçi firmalar da banka garantisi ile tahsilatlarını gerçekleştirebilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç "TOBB-Halkbank 'Tedarik Zinciri Finansmanı' Paraf kart lansmanı kapsamında tüm üyelerimize, ticari mal alım-satımlarında, güvenli ticaret sistemi ve kolay finansman imkanı getiriliyor. Alıcı ve satıcı arasında Güvenli Ticaret Sistemi kurmayı sağlayan Paraf kart ile üyelerimiz alımlarda 540 güne kadar vade ve düşük maliyet avantajlarından yararlanabilecek. Cizre TSO olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu süreci üyelerimizin daha rahat atlatması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İmzaladığımız protokol, ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren üyelerimize bir nebze olsun nefes aldırılacak" dedi. - ŞIRNAK

Cizre TSO ile Halkbank arasında protokol imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Murat Kurum Fikri Sağlar Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Can Bartu Fatih Terim İsmail Kartal Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Kaza Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cizre TSO ile Halkbank arasında protokol imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 13:23:09. #1.15#
title