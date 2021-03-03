Cizre TSO, hastaneye tekerlekli sandalye bağışında bulundu
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Cizre TSO, hastaneye tekerlekli sandalye bağışında bulundu

03.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:58
Cizre TSO, hastaneye tekerlekli sandalye bağışında bulundu

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası, Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine 10 tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası, Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine 10 tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Cizre TSO Başkanı Salih Sevinç ve Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hidayetulah Erzen arasında imzalanan protokol ile hastaların hizmetine sunulmak üzere 10 tekerlekli sandalye Devlet Hastanesinde düzenlenen törenle teslim edildi.

Hastane idarecileri, salgın sürecinde ve sonrasında hastaneye yaptıkları katkılardan ötürü Sevinç'e teşekkür ederek, Cizre Devlet Hastanesi adına teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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