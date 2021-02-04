Cizre TSO'dan İŞKUR İl Müdürlüğüne ziyaret

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şırnak İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şırnak İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından 2019-2020 yıllarında ülke genelinde öngörülen hedeflerin tamamını gerçekleştirmelerinden ötürü Şırnak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü yetkilileri ile görüşen Sevinç, İl Müdürü Sadık Bora ve Şube müdürlerine ülke genelinde yakaladıkları başarılarından ötürü tebrik etti.

Ziyarette, İŞKUR İl Müdürü Sadık Bora, İl Müdür Yardımcısı Lokmak Ulus, Cizre Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan ve Silopi Hizmet Merkezi Müdürü Haci Tüzün'e plaket takdim edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bora, Başkan Sevinç ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel