Cizre TSO'dan en çok ihracat yapan firmaya ödül
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Cizre TSO'dan en çok ihracat yapan firmaya ödül

15.12.2020 11:34 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:39
Cizre TSO'dan en çok ihracat yapan firmaya ödül

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk 100 firma arasına giren Cizreli iş adamı Yüksel Bilen'e başarılı çalışmalarından ve ekonomiye sağladığı katkıdan dolayı 2020 yılı ihracat yıldızı ödülü verdi.

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk 100 firma arasına giren Cizreli iş adamı Yüksel Bilen'e başarılı çalışmalarından ve ekonomiye sağladığı katkıdan dolayı 2020 yılı ihracat yıldızı ödülü verdi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal İşlek, bölgede en çok ihracat yapan firmaların arasında olan ve her sene ihracatın yıldızı ödülüne layık görülen Yüksel Dış Ticaret yöneticilerini ziyaret edip tebrik etti. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç, Yüksel Bilen ve Nezir Bilen'e başarılı çalışmalarından ve ekonomiye sağladıkları katkılarından dolayı teşekkür edip 2020 yılı ihracat yıldızı ödülünü takdim etti.

Sevinç, yaşanan pandemi süreci nedeni ile toplu tören düzenlemediklerini belirterek, dereceye giren firmalarınıza ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi. - ŞIRNAK

Cizre TSO'dan en çok ihracat yapan firmaya ödül
Cizre TSO'dan en çok ihracat yapan firmaya ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abidin Yel

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 11:46:17. #1.15#
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