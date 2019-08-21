Cizre TSO'da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı toplantısı yapıldı

21.08.2019 13:54

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen 13. etap Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleri konusunda yatırımcılara yönelik olarak Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Cizre TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sefinç, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Doğan, Şırnak Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Hurşit Acar, Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Buğday, TSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, yatırımcılar, çiftçiler ile firma yetkilileri katıldı.

Bilgilendirme toplantısının açılışında konuşan Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Buğday, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destekleme Programı'nın çok önemli olduğunu belirterek, bölge olarak daha düşük maliyetle, daha rekabetçi bir yapıyla tarımı, hayvancılığı ve kırsal kalkınmayı gerçekleştirmemiz gerektiğini vurguladı.

Konuşmanın ardından Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Doğan katılımcılara, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleri konusunda, bir sunum yaparak yapılan destekler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Toplantının sonunda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sefinç ise, artan rekabet şartlarının daha fazla çalışmayı gerektirdiğini belirterek, bölgemizdeki çiftçi ve yatırımcıları bu teşviklerden yararlanmaya davet etti. Başkan Sefinç, Cizre TSO olarak Kırsal Kalkınma Projeleri kapsamında üretim tesisi kurmak isteyen yatırımcılarımıza Cizre Organize Sanayi Bölgesi'nde arsa hibe edeceklerini belirterek, destek olacaklarını söyledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA