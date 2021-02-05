Cizre TSO Başkanı Sevinç'ten Cizrespor'a destek sözü

CizreTicaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç Cizrespor oyuncularını statta ziyaret etti.

Daha sonra Cizrespor yönetimi, teknik heyet ve sporcularla yemekte bir araya gelen Sevinç, yeni transfer olan futbolcularla da tanıştı.

Sevinç burada yaptığı konuşmada, bölgede sporun desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Bölgemiz sporunun en önemli temsilcilerinden Cizrespor yönetiminin gayretli çalışmalarını mutlulukla takip ediyoruz. Cizrespor'u desteklemek toplumsal bir sorumluluk gerektirir Cizrespor, bölgenin spor alanında bir marka olması, bölge tanıtımının yapılması konusunda önemli bir görev üstlenmektedir." dedi.

Şehrin reklam lokomotifi olan Cizrespor'un yapılan desteklerle daha güçlü olacağını dile getiren Sevinç, "Yapılan transferlerle yoluna sorunsuz devam etmeyi planlayan ve alt yapı çalışmalarına önem vererek gençlerin önünü açmayı hedefleyen güzide takımımıza hem Basra Group ailesi olarak hem de Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi olarak destek olamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Cizrespor'a başarı dileyen Sevinç, herkese de takıma destek sunmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel