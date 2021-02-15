Cizre TSO Başkanı Sevinç'e ziyaret

Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, Halkbank Bölge Müdürü Metin Yediyıldız ve Halkbank Cizre Şube Müdürü Heybet Ezer, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç ile görüştü.

Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, Halkbank Bölge Müdürü Metin Yediyıldız ve Halkbank Cizre Şube Müdürü Heybet Ezer, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç ile görüştü.

Cizre TSO'dan yapılan açıklamaya göre, görüşmede TSO Meclis Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Yönetim Kurulu üyeleri ve meclis üyeleri ile bir raya gelen Özdil, birçok konuda iş dünyasına destek olmaya çalıştıklarını ifade ederek, Halkbank olarak sanayici, KOBİ, esnaf ve sanatkarların en büyük destekçisi olmayı sürdüreceklerini aktardı.

Sevinç de Halkbank heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, esnaf ve iş camiasının yaşadığı sorunları paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel