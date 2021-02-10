Cizre TSO, akredite oda belgesi aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) akreditasyon sistemi çalışmalarında yer alan Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yapılan belgelendirme denetimini geçerek akredite oda belgesini aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) akreditasyon sistemi çalışmalarında yer alan Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yapılan belgelendirme denetimini geçerek akredite oda belgesini aldı.

TOBB tarafından uygulanan 14. dönem akreditasyon sürecine dahil edilen Cizre TSO, yapılan denetlemede başarılı olarak akredite oda statüsünü almaya hak kazandı.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç, yapılan belgelendirme denetimi sonucunda başarılı olduklarını belirterek, "Elde ettiğimiz bu başarı Cizre TSO'nun hizmet kalitesinin tüm dünyadaki gelişmiş oda ve borsaların verdiği hizmet kalitesi ile aynı olduğunun açık göstergesidir. İnşallah her geçen gün üyelerimize vermiş olduğumuz hizmet kalitesini akreditasyon sistemiyle geliştirerek daha üst seviyelere taşıyacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel