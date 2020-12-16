Cizre Spor'da Esenler Erok Spor maçı hazırlıkları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cizre Spor'da Esenler Erok Spor maçı hazırlıkları sürüyor

16.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:50
Cizre Spor'da Esenler Erok Spor maçı hazırlıkları sürüyor

Misli Com. 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Cizre Spor hafta sonu deplasmanda oynayacakları Esenler Erok Spor maçına hazırlanıyor.

Misli Com. 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Cizre Spor hafta sonu deplasmanda oynayacakları Esenler Erok Spor maçına hazırlanıyor.

Teknik Direktör Ender Traş, yaptığı açıklamada, Esenler Erok Spor maçı hazırlıklarının sürdüğünü, oyuncularına güvendiğini söyledi.

Cizre Spor'u layık olduğu yere taşımak istediklerini kaydeden Traş, bunun mücadelesini verdiklerini belirtti.

Hafta sonu karşılaşacakları maçın çok zor olduğunu ifade eden Traş, şöyle konuştu:

"Bizler buraya gelmişsek en iyisini yapmak zorundayız. Kalan dört maçtan puan ve puanlar alıp devre arasında yetenekli ve bu ligi iyi bilen karakterli oyuncularla devam edip Cizre Spor'u hak ettiği konuma taşımayı amaçlıyor ve çabalıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

İlgili Haberler

KAHRAMANMARAŞ - EXPO 2023 hazırlıkları sürüyor
KAHRAMANMARAŞ - EXPO 2023 hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Son dakika: Muratpaşa Belediyesi'nden liselere spor salonu
Son dakika: Muratpaşa Belediyesi'nden liselere spor salonu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Mustafa Varank Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Merve Dizdar Gülben Ergen Nilgün Belgün Haluk Bilginer
Spor Neymar Fatih Terim Emre Belözoğlu Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Samsun Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cizre Spor'da Esenler Erok Spor maçı hazırlıkları sürüyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 15:52:53. #1.15#
title