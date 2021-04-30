Cizre polisinin Ramazan yardımları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cizre polisinin Ramazan yardımları devam ediyor

Cizre polisinin Ramazan yardımları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan Ramazan yardımı devam ediyor.

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan Ramazan yardımı devam ediyor.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları Cudi Mahallesi ve Dicle Mahallesinde ikamet eden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 150 aileye Ramazan kolisi dağıttı. İhtiyaç sahibi aileleri evlerinde tek tek ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler ailelere hem yardım kolilerini teslim etti hem de ailelerin sorunlarını dinleyerek ilgili kurumlara yönlendirdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yumruk atıp ölüm tehditleri savurduğu sürücü, otomobilden inince motosikletli arkasına bakmadan kaçtı
Yumruk atıp ölüm tehditleri savurduğu sürücü, otomobilden inince motosikletli arkasına bakmadan kaçtı
Araçtaki şahsa küfürler ve yumruklar savuran motosikletli, sürücü otomobilden çıkınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Araçtaki şahsa küfürler ve yumruklar savuran motosikletli, sürücü otomobilden çıkınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Yasak masak dinlemediler! Vakaların patladığı Çorum'da müftü 200 öğrenciye iftar yemeği verdi
Yasak masak dinlemediler! Vakaların patladığı Çorum'da müftü 200 öğrenciye iftar yemeği verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Müge Anlı Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Gökhan Töre Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cizre polisinin Ramazan yardımları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 01:16:09. #1.16#

title