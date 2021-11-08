Cizre polisinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cizre polisinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cizre polisinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler tarafından dolandırıcılık ve mal varlığına karşı işlenen suçlar konusunda uyarılar yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

CİZRE, ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler tarafından dolandırıcılık ve mal varlığına karşı işlenen suçlar konusunda uyarılar yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri dolandırıcılık ve mal varlığına karşı işlenen suçlar konularında yapılan çalışmalar kapsamında; vatandaşları bilgilendirdi. Esnaf ve vatandaşlara mal varlığına karşı işlenen suçların oto ve otodan hırsızlık, SMS yoluyla dolandırıcılık, iş yerinden hırsızlık ve internet üzerinden dolandırıcılık şeklinde olabileceği anlatılarak bilgilendirme yapılarak, uyarıcı broşürler dağıtıldı. - ŞIRNAK

Cizre polisinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Cizre polisinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Cizre polisinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Dolandırıcılıktan yakalanan siyahilerin polise verdiği savunma pes dedirtti: Transfer ücreti

Dolandırıcılıktan yakalanan siyahilerin polise verdiği savunma pes dedirtti: Transfer ücreti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title