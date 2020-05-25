Cizre polisinden şehit ailesine bayram ziyareti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cizre polisinden şehit ailesine bayram ziyareti

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine bağlı ekipler, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti.

Cizre polisinden şehit ailesine bayram ziyareti
25.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:33

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine bağlı ekipler, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti.

Cizre Emniyet Müdürü İzzet Güner'in talimatıyla her bayram olduğu gibi bu bayramda da şehit ailelerini yalnız bırakmayan polis, Şehit Polis Mustafa Karaca'nın ailesini ziyaret edip bayramını kutladı. Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine bağlı ekipler, 29 Ağustos 1998 tarihinde Konya'da akli dengesi bozuk olan bir şahsın çıkardığı olaya müdahale esnasında bıçaklanarak şehit olan polis memuru Mustafa Karaca'nın Cizre'de bulunan ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Şehit Polis Mustafa Karaca'nın ikamet ettiği eve giden Cizre polisi şehit eşi Berivan Karaca'nın Ramazan Bayramını kutlayıp, çikolata, kolonya ve tatlı hediye etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Haber
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı Haber
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi Haber
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Haber
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi Haber
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Haber
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Ekmek almaya çıkan yaşlı adam, polis kovalamacasının ortasında kaldı
Ekmek almaya çıkan yaşlı adam, polis kovalamacasının ortasında kaldı
Beyoğlu'nda kedilere mama vermek için dışarı çıkan yaşlı adam, Faslılar tarafından gasp edildi
Beyoğlu'nda kedilere mama vermek için dışarı çıkan yaşlı adam, Faslılar tarafından gasp edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendiği konuşmasında dünyaya Filistin mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendiği konuşmasında dünyaya Filistin mesajı verdi
Son Dakika: Ankara'da alkollü sürücü polis noktasına daldı, 6'sı polis 7 kişi yaralandı
Son Dakika: Ankara'da alkollü sürücü polis noktasına daldı, 6'sı polis 7 kişi yaralandı
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra 'Gözünüz aydın' tweeti atmış
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra "Gözünüz aydın" tweeti atmış
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Cem Uzan torun sahibi oldu
Cem Uzan torun sahibi oldu
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Naci Bostancı Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Hazal Kaya Hatice Çarpar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Su Şehit Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Cizre polisinden şehit ailesine bayram ziyareti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 15:36:36. #1.15#
title