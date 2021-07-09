Cizre polisinden Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılık uyarısı
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Cizre polisinden Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılık uyarısı

Cizre polisinden Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılık uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kurban Bayramına sayılı günler kala Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri 'Bayramda Dolandırıcı Kurbanı Olmayın' sloganı ile vatandaşları uyarıp, broşür dağıttı.

Kurban Bayramına sayılı günler kala Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri 'Bayramda Dolandırıcı Kurbanı Olmayın' sloganı ile vatandaşları uyarıp, broşür dağıttı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler, Kurban Bayramı öncesinde satıcı ve alıcılara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, 'Bayramda Dolandırıcı Kurbanı Olmayın' sloganıyla kurban satış noktasında sahte para, karşılıksız senet veya çekler hakkında uyarılarda bulundu. Polis ekipleri, satıcı ve alıcı vatandaşlara 'kurbanlık alışverişlerde sahte para nasıl ayırt edilir' hakkında bilgi verdi. Polisler ayrıca vatandaşlara, dolandırıcılara ve hırsızlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak bilgilendirici broşürler dağıttı. - ŞIRNAK

Cizre polisinden Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılık uyarısı
Cizre polisinden Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılık uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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