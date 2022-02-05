Cizre polisinden esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cizre polisinden esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Cizre polisinden esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler tarafından dolandırıcılık ve mal varlığına karşı işlenen suçlar konusunda uyarılar yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler tarafından dolandırıcılık ve mal varlığına karşı işlenen suçlar konusunda uyarılar yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ilçede bulunan esnaf ve vatandaşlara yönelik oto ve otodan hırsızlık, SMS yoluyla dolandırıcılık, iş yerinden Hırsızlık, internet üzerinden dolandırıcılık, son zamanlarda kargo firmaları üzerinden alınmayan veya geri iade edilen kargolar için borçlu göstermek ve icraya düştüklerini belirterek para isteyen dolandırıcıların olabileceği anlatılarak bilgilendirme yapıldı ve bilgilendirici broşür dağıtıldı. - ŞIRNAK

Cizre polisinden esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Cizre polisinden esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Cizre polisinden esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Dolandırıcılık, Hisarcık, Esnaf, Cizre, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title