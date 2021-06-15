Cizre polisi, 'Suç eşyasının alınıp, satılması ve cezası' konusunda vatandaşları bilgilendirdi
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Cizre polisi, 'Suç eşyasının alınıp, satılması ve cezası' konusunda vatandaşları bilgilendirdi

Cizre polisi, 'Suç eşyasının alınıp, satılması ve cezası' konusunda vatandaşları bilgilendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 'Suç eşyasının alınıp, satılması ve cezası' konusunda esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi.

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 'Suç eşyasının alınıp, satılması ve cezası' konusunda esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri Konak Mahallesi Bozalan TOKİ konutlarında vatandaşların yoğunlukta olduğu yer ve iş yerlerinde çalıntı malı satın alma olarak bilinen 'Suç eşyasının alınıp, satılması ve cezası' konusunda esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi.

Ayrıca telefon bayilerinde çalışanlara 2. el cep telefonu alıp satarken IMEI numarasını, şahsın irtibat ve TC Kimlik numarasını almaları gerektiğini ve hazırlanan evrakı birlikte imzalayarak muhafaza edilmesi gerektiği kaydedilip, belirtilen konularda vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı. - ŞIRNAK

Cizre polisi, 'Suç eşyasının alınıp, satılması ve cezası' konusunda vatandaşları bilgilendirdi
Cizre polisi, 'Suç eşyasının alınıp, satılması ve cezası' konusunda vatandaşları bilgilendirdi
Cizre polisi, 'Suç eşyasının alınıp, satılması ve cezası' konusunda vatandaşları bilgilendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cizre polisi, 'Suç eşyasının alınıp, satılması ve cezası' konusunda vatandaşları bilgilendirdi - Haberler
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