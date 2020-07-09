Cizre polisi kan bağışında bulundu Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışı yaptı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışı yaptı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner ve beraberindeki emniyet personelleri Orhan Caddesinde kurulan Kızılay Kan Bağış aracına gelerek "Kan bağışı hayat kurtarır" kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Müdür İzzet Güner, kan bağışının önemine işaret ederek, "Siz de bağışta bulunun. Çünkü bu yardım ve iyilik sizsiz olmaz." dedi.

Kaynak: AA