Cizre polisi kadınlara karanfil hediye edip günlerini kutladı

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli kadın polisler, ilçedeki cadde ve sokaklarda 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde karanfil dağıtıp günlerini kutladı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli kadın polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların gününü kutlayarak hem karanfil hediye etti hem de KADES uygulamasını tanıttı. Korona virüs salgını ile ülke genelindeki mücadelenin tüm alanlarda titizlikle sürdürülebilmesi için Cizre'de de yoğun bir çaba gösteriliyor. Şırnak Valiliği nezdinde tüm kurumlarda çalışmalar eksiksiz bir şekilde yerine getirilirken, Cizre polisi de örnek bir davranış sergiledi. Vatandaşların yoğunlukta olduğu bölgelerde, cadde, sokaklarda ve parklarda sosyal mesafe, maske ve izolasyon konularında kontrollerini arttıran ekipler, kurallara uyulması yönünde yoğun çaba gösterirken Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli kadın polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde pandemi koşulları çerçevesinde Cizreli kadınlara karanfil hediye etti. Kadın polisler şiddete karşı İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan KADES uygulamasını da tanıttı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları Cizre Adliye Sarayını ziyaret ederek Cumhuriyet Savcısı, hakime hanımlara ve memurlara karanfil dağıttı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı