Cizre polisi Cizre Spor Kulübünü ziyaret etti

04.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:26

Cizre Emniyet Müdürü İzzet Güner, Cizre Spor Kulübünü ziyaret etti.

Beraberinde bir grup polis ile kulübe gelen Güner, Başkan Vekili Veysel Şık ve futbolcularla görüştü.

Cizre Sporlu futbolcuların Turgutlu Spor maçına "Kalbimizle, duamızla Mehmetçik'in yanındayız" pankartı ile sahaya çıktığını anımsatan Güner, şöyle konuştu:

"Tüm Türkiye'ye Cizre'den vermiş olduğunuz birlik beraberlik mesajı içeren pankarttan dolayı sizlere teşekkür etmek için buraya geldik. Bu vatan hepimizin, aynı geminin içerisindeyiz. Ükenin birlik ve bütünlüğü için gerek işten gerek güçten çeşitli hainliklerle karşı karşıyayız. Emniyet Müdürlüğü olarak kapımız her zaman sonuna kadar açık.Hep beraber daha nice güzel günler göreceğiz."

Kaynak: AA