Cizre polisi anemi hastası kadın için seferber oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Cizre polisi anemi hastası kadın için seferber oldu - Haberler
Şırnak, Cizre, Güncel

Cizre polisi anemi hastası kadın için seferber oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçleri, anemi hastası olan hastanede grubuna göre kan bulunamayan 49 yaşındaki Emel Geçkıl'a kan vererek hayatta kalmasını sağladı.

07.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:54
Cizre polisi anemi hastası kadın için seferber oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçleri, anemi hastası olan hastanede grubuna göre kan bulunamayan 49 yaşındaki Emel Geçkıl'a kan vererek hayatta kalmasını sağladı.

Korona virüs salgının Türkiye geneline yayılmasıyla birlikte sağlıkçılardan sonra vatandaşların güvenliğini sağlamanın yanında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak önemli bir görev üstlenen güvenlik güçleri, Cizre'de gece yarısı hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesi olan anemi hastası 49 yaşındaki Emel Geçkıl için seferber oldu. Cizre'de Sur Mahallesi Papatya sokaktaki evinde aniden fenalaşan Geçkıl, aile bireyleri tarafından Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenede hasta kadının anemi hastası olduğu ve hayatta kalması için kana ihtiyaç olduğu tespit edildi. İhtiyaç duyulan kan hastane içinde temin edilemeyince hastane polisi telsizden anons yaparak kan ihtiyacı olduğunu ve polis memurlarının hastaneye gelmeleri yönünde anons yaptı.

Yapılan anonsların ardından biri özel harekat polisi olmak üzere iki polis memuru ekip otosu ile kısa sürede Cizre Devlet Hastanesine ulaşarak hasta kadına kan verip, kadının hayatta kalmasını sağladı.

Polisin verdiği kanla eşinin hayatta kaldığını belirten Zeki Geçkıl, "Allah tüm polislerimizden razı olsun. Eşim iki aydan bu yana anemi hastalığı nedeni ile kan kaybı yaşıyor. Bugün de aniden evde fenalaştı. Kendisini son anda hastaneye yetiştirdik ancak kan bulamadık ve polisten yardım istedik. Polisler kısa sürede ihtiyacımız olan kanı temin ederek eşimin hayatta kalmasını sağladı. Bu anlamda başta eşime kan veren polisler olmak üzere bütün emniyet teşkilatına göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız Haberler
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı Haberler
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti Haberler
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti
İngiltere'den virüse yakalanan Johnson'ın son durumu hakkında açıklama Haberler
İngiltere'den virüse yakalanan Johnson'ın son durumu hakkında açıklama
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye'ye örnek oluyor Haberler
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye'ye örnek oluyor
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı Haberler
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın...
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Türk Polis Teşkilatı, 'maaş kesintisi' iddialarını yalanladı: Genelge veya talimat söz konusu değildir
Türk Polis Teşkilatı, "maaş kesintisi" iddialarını yalanladı: Genelge veya talimat söz konusu değildir
Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti
Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, 'Sana koronavirüs bulaştırdım' dedi
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur
Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Pınar Deniz Haluk Levent Acun Ilıcalı Fahrettin Koca
Spor Falcao Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Polis Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Cizre polisi anemi hastası kadın için seferber oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 13:46:13. #1.15#
title