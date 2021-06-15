Cizre polisi, 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında vatandaşları bilgilendirdi
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Cizre polisi, 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında vatandaşları bilgilendirdi

Cizre polisi, 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında vatandaşları bilgilendirdi
Anadolu Ajansı / Abidin Yel - Haberler | Güncel

Cizre ilçesinde acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

Cizre ilçesinde acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezinin tanıtım çalışmaları kapsamında vatandaşları ziyaret etti.

Ekipler, acil durumlarda kurumları ayrı ayrı aramak yerine 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması durumunda bütün kurumlara ulaşılabileceği ve 65 yaş ve üstü vatandaşların da bu numara üzerinden Vefa Sosyal Destek Grubuna ulaşılabileceği bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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